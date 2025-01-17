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Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Gürcün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gürcün, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Ölümcül Kanıt”, “Haber” kategorisinde Hakan Akgün'ün “Çanakkale’de zaman kırılması” başlıklı fotoğrafını tercih etti, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın “Tek sıra” fotoğrafını oyladı.

“Günlük Hayat” kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın “Madenciler” fotoğrafını seçen Gürcün, “Spor” kategorisinde Ali Atmaca'nın “Buruk bakış” başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

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