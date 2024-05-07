Tekirdağ Belediyesine Ait Araçlarla İlgili İnceleme Başladı

Tekirdağ’da Çorlu Deresi’ne atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşalttığını gören mahalle sakinleri, yetkilileri arayarak ihbarda bulundu.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaptı, dereden numune aldı.
Bu arada belediyeye ait aracın dereye atık su boşaltmasını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Vatandaşın dereye atık su bırakılmasının yanlış olduğunu belirttiği video kayıtta görevlinin, “Peki bu şehrin lağımı nereye gidiyor? Dereye geliyor.” dediği görüldü.
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