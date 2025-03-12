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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Yüceer, toplantıda yap...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısı yapıldı haberi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi mart ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yüceer, toplantıda yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını söyledi.

Deprem Haftası kapsamında belediyenin eğitimlerinin sürdüğünü aktaran Yüceer, “Afetlere karşı bilinçlenme ve hazırlık çalışmaları kapsamında belediyenin deprem simülasyon tırı ile vatandaşlara yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda binlerce kişiye uygulamalı afet bilinci eğitimi verildi.” dedi.

Yüceer, ilçelerde itfaiye istasyonu inşa ettiklerini ve tüm ilçelere istasyon kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tekirdağ'ın su fakiri bir kent olduğunu ifade eden Yüceer, “Tekirdağ, su kaynaklarının büyük bir kısmını yeraltı sularından karşılıyor. Yeraltı su seviyeleri düşerken, su tasarrufu ve yeni su kaynakları oluşturulması için yatırım ve projelere ihtiyaç var. Bu kapsamda, baraj projeleri ve deniz suyu arıtma gibi çeşitli yöntemler değerlendiriliyor. Bizler de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak bu konuda görüşmeler yaptık.” diye konuştu.

Yüceer, önceki toplantının tutanak özetini okutarak başlattığı oturumda, soru önergelerini aldı.

Soru önergelerine gelecek toplantıda cevap verileceğini belirten Yüceer, bir önceki toplantının soru önergelerine yazılı cevap verildiğini ifade etti.

Toplantıda gündemde yer alan bazı maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Ayrıca belediye birimlerinden gelen ve şubat ayında yapılan toplantıda Belediye İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklar görüşülerek karara bağlandı.

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