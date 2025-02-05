Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı’dan şehit ailelerine ziyaret haberi

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şehit ailelerini ziyaret etti.
Turanlı, ilk olarak şehit polis memuru Münir Alkan'ın annesi Münibe Alkan'ı ziyaret ederek, kendisiyle bir süre görüştü.
Ardından, şehit çarşı ve mahalle bekçisi Zülfü Çalışkan'ın ailesini ziyaret eden Turanlı, aileyle sohbet etti.
Turanlı, daha sonra şehit polis memuru İsmet Yiğit'in ailesiyle bir araya geldi.
Ziyaretlerde Turanlı'ya eşi Hafize Turanlı da eşlik etti.
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