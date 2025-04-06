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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.Tatilcilerin dönüşü dolayısıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinin son gününde dönüş yoğunluğu yaşanıyor haberi

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğu devam ediyor.

Tatilcilerin dönüşü dolayısıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri sürücüleri, aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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