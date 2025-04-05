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Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor.Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ-İstanbul yolunda bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor haberi

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğunda Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluğa neden oluyor.

Tatilcilerin dönmeye başlamasıyla özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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