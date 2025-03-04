Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı düzenlenen törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, fakültede düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kitaplığın sadece öğrenciler ve akademisyenleri için değil, aynı zamanda ilahiyat alanına ilgi duyan tüm araştırmacılar için de değerli bir kaynak olacağını belirtti.

Zengin içeriğiyle, ilahiyat alanındaki en güncel ve kapsamlı eserleri bir araya getiren kitaplığın, araştırmacılara yeni ufuklar açacak ve bilimsel çalışmalara ivme kazandıracağını aktaran Şahin, “Unutmayın, bilgi güçtür ve bu güç, sizlerin elinde geleceğe yön vermenizi sağlayacaktır. Kütüphanemizin kuruluşunda emeği geçen herkese, özellikle de kitap bağışı yapan hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmek ve yorumlamak için kaynaklara ihtiyaç olduğunu belirterek, kitaplığın açılışında emeği geçenlere ve katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kitap bağışında bulunan hayırseverlere plaket verildi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı duanın ardından kitaplığın açılışı yapıldı.