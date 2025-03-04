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Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı haberi
Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig’de görünüm haberi
Bursalı sanayiciler ve iş insanları geleneksel iftarda buluştu haberi
Edirne’de Bulgaristan Başkonsolosluğunca “Ulusal Gün” resepsiyonu verildi haberi
Küçükçekmece’deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
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Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı düzenlenen törenle açıldı.Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, fakültede düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kitaplığın sadece öğrenciler ve akademisyenleri için deği...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı düzenlenen törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, fakültede düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, kitaplığın sadece öğrenciler ve akademisyenleri için değil, aynı zamanda ilahiyat alanına ilgi duyan tüm araştırmacılar için de değerli bir kaynak olacağını belirtti.

Zengin içeriğiyle, ilahiyat alanındaki en güncel ve kapsamlı eserleri bir araya getiren kitaplığın, araştırmacılara yeni ufuklar açacak ve bilimsel çalışmalara ivme kazandıracağını aktaran Şahin, “Unutmayın, bilgi güçtür ve bu güç, sizlerin elinde geleceğe yön vermenizi sağlayacaktır. Kütüphanemizin kuruluşunda emeği geçen herkese, özellikle de kitap bağışı yapan hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmek ve yorumlamak için kaynaklara ihtiyaç olduğunu belirterek, kitaplığın açılışında emeği geçenlere ve katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kitap bağışında bulunan hayırseverlere plaket verildi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün yaptırdığı duanın ardından kitaplığın açılışı yapıldı.

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