HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ NKÜ’de cübbe giyme töreni düzenlendi haberi

Tekirdağ NKÜ’de cübbe giyme töreni düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) bir üst unvana terfi eden 137 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni yapıldı.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni unvan alan ve 20. 30. ve 40. hizmet yılını dolduran akademik ve idari p...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ NKÜ’de cübbe giyme töreni düzenlendi haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) bir üst unvana terfi eden 137 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni unvan alan ve 20. 30. ve 40. hizmet yılını dolduran akademik ve idari personel için Rektörlük Konferans Salonunda program düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin artan potansiyeli ve ilerleyen teknolojisiyle bölgenin yenilikçi dönüşümünde ana figür olduğunu belirtti.

Üniversitenin başarısında akademik ve idari personelin emeğinin çok büyük olduğunu aktaran Şahin, “Bugün 47 profesör, 59 doçent ve 31 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 137 öğretim üyemiz cübbelerini giyecekler. Cübbe giyme törenleri akademide yazılı kurallardan daha anlamlıdır. Dünyada üç meslek grubu cübbe giyer. Bunlar bilim insanları, yargı mensupları ve din adamlarıdır. Bu meslek gruplarına yüklenen önemin göstergesi olarak cübbe giyilir ve cübbe de önemini kendine yüklenen bu değerlerden alır.” ifadelerini kullandı.

Şahin, akademide ve idarede 20. 30. ve 40. yıllarını dolduran personele özverili çalışmaları ve üniversiteye olan bağlılıkları için minnettar olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şahin ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan tarafından akademisyenlere cübbeleri giydirilerek belge takdim edildi.

İlgili Haberler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı: haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:50

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Avrupa Konseyinde Türkiye aleyhine konuşmalara karşı çıktı: haberi

Bursa’da devrilen iskelenin altında kalan işçi yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:50

Bursa’da devrilen iskelenin altında kalan işçi yaralandı haberi

Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:44

Çınarcık’ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:44

Sakarya’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı haberi

Edirne’de “Bu çağda aile olmak” adlı söyleşi düzenlendi haberi
Yerel
27 Mart 2025, 17:34

Edirne’de “Bu çağda aile olmak” adlı söyleşi düzenlendi haberi

Bursa’da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
27 Mart 2025, 16:54

Bursa’da ambulansın kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı haberi

Bursa’da Boğazköy Baraj Göleti’ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı haberi Bursa’da Boğazköy Baraj Göleti’ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı haberi Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi Edirne’de öğretmenlere yönelik “Model Planör Eğitimi ve Hakemlik” Semineri düzenlendi haberi