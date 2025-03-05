Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrencilerle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Gençlik merkezinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Soytürk'e İl Müftüsü Mustafa Soykök de eşlik etti.