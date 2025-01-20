SON DAKİKA
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Naturel Enerji, “Sürdürülebilir Okullar” projesiyle enerji verimliliğini destekliyor haberi
Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi
Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Naturel Enerji, “Sürdürülebilir Okullar” projesiyle enerji verimliliğini destekliyor haberi
Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi
Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi

Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da bu yıl ilk kez düzenlenecek Hamsi ve Mıhlama Festivali'nde, 4,5 ton hamsi ile 500 kilogram peynirle yapılan mıhlama ikram edilecek.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, dernekte gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 20 yıldır Yayla Şenlikleri düzenlediklerini söyledi.

Yayla Şenliklerinin ardından kente yeni bir festival kazandıracakları için heyecanlı olduklarını ifade eden Akyüz, “Bizim kışın hiçbir aktivitemiz yoktu, hem üyelerden hem de Tekirdağlı hemşehrilerimizden 'Her yerde hamsi şenliği yapıyorsunuz, neden burada yapmıyorsunuz?' diye talepler geldi. Biz de Yönetim Kurulu olarak çalıştık ve bu festivali yapmaya karar verdik.” diye konuştu.

Akyüz, festivalin 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında yapılacağını belirterek, Karadeniz kültürünü yaşatmak için kentte etkinlik düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Festivali geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Akyüz, şöyle devam etti:

“Cuma günü konserlerimiz olacak. 1 Şubat Cumartesi günü 500 kilogram peynirle yapılan mıhlamayı halkımıza ikram edeceğiz. Pazar günü 4,5 ton Karadeniz hamsisi getirilecek ve pişirilerek ekmek arası şeklinde halka dağıtılacak. Ayrıca müzik olacak, Resul Dindar sahne alacak. Hem Süleymanpaşalılar hem de derneğimiz için kapsayıcı, kültürümüzü yaşatacak güzel bir etkinlik olması için elimizden geleni yapıyoruz. Festivali, her sene bu aylarda geliştirerek düzenlemek istiyoruz. Bütün Tekirdağlıları festivale davet ediyorum.”

1. Hamsi ve Mıhlama Festivali'ne katılanlar, Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı, karalahana çorbası, karalahana sarması gibi Karadeniz Bölgesi'ne özgü yöresel yemek ve ürünlerin sergilendiği stantları gezme fırsatı bulacak.

Festival
Hamsi

İlgili Haberler

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:48

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:40

Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi

Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:20

Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 12:32

Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi

AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 11:56

AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi

Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 11:52

Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi

İsveç’te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu haberi İsveç’te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu haberi Kırklareli’nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor haberi Kırklareli’nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor haberi