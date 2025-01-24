SON DAKİKA
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi
Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi

Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı'daki bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada, 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, bilinen markaya ait 3 bin kahve paketi, 114 açık toz kahve, bilinen deterjan markasına ait 11 bin 201 bidon ve bir deterjan markasına ait 3 bin 174 bidon ele geçirildi.

Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Deterjan

İlgili Haberler

Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:56

Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:52

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi

Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:40

Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi haberi

Edirne’den kısa kısa haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:36

Edirne’den kısa kısa haberi

Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:13

Bilecik’te GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi

Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 15:13

Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi

Emlakçılar mesleklerinin “kirli iş” olarak görülmesinden ve suistimallerden şikayetçi haberi Emlakçılar mesleklerinin “kirli iş” olarak görülmesinden ve suistimallerden şikayetçi haberi Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi haberi Bilecik Valisi Aygöl, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatlarını inceledi haberi