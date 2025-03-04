Tekirdağ’da 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu tespit edilen B.E'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Yakalanan zanlının kesinleşmiş 30 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.