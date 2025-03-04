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Balıkesir’de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk KYK yurtlarında kalan öğrencilerle bir araya geldi haberi
Tekirdağ’da 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Büyükçekmece’de park halindeki İETT otobüsü yandı haberi
Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk’e ziyaret haberi
Çanakkale’de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi haberi
Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı haberi
Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2’si ağır 5 kişi yaralandı haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig’de görünüm haberi
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Tekirdağ’da 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu tespit edilen B.E'nin yakalanması için çalışma yaptı.

Yakalanan zanlının kesinleşmiş 30 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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