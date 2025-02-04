Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.