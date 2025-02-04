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Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı haberi
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Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve depoya operasyon düzenledi.Adreste...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde operasyonda 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir ev ve depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 4 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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