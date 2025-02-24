Tekirdağ’da 57. Alay’ı anma programı düzenlendi haberi

Çanakkale Kara Savaşları'nın seyrini değiştiren 57. Alay kurulduğu Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kent Konseyince sahil dolgu alanda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, burada yaptığı konuşmada kentte kurulan 57. Alay'ın Çanakkale'de büyük kahramanlıklar gösterdiğini söyledi.

Topçu, 57. Alay ile gurur duyduklarını ifade ederek, “Çanakkale Savaşları Tekirdağ'dan başlar. Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57. Alay'ın Tekirdağ'da kuruluyor olması önemlidir. 57. Alay kendisinden sayıca yaklaşık altı kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçerek, bu taarruzda şehitler verdi. 57. Alay'ın adını kentte yaşatmaya devam ediyoruz. 57. Alay Tekirdağ için çok önemli bir değerdir.” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun da programda konuşma yaptı.

57. Alay Yürüyüş Komitesince 57. Alay'ın anısını yaşatmak adına Çanakkale'ye bir yürüyüş düzenlenecek.

-57. Alay

Atatürk Araştırma Merkezinden derlenen bilgiye göre, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı geçiş harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca, karadan çıkmayı planlayan düşman birlikleri, bu eylemlerini 25 Nisan 1915 sabahında Arıburnu bölgesinden gerçekleştirmek için harekete geçti.

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 25 Nisan sabahında Arıburnu bölgesinden duyulan top sesleri üzerine bölgeye bir tabur sevkinin gündeme gelmesiyle tümene bağlı 57. Alay'ı, bir top bataryası ve süvari birliğiyle bölgeye gönderdi.

Diğer destek birliklerle düşmanın tam teşekküllü 8 taburuna karşı koyan ve önemli oranda şehit veren 57. Alay, kahramanlıklarıyla ve vatanı için bile bile ölüme gitmeleriyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Mustafa Kemal'in “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözüyle gözünü kırpmadan düşmanın üzerine yürüyen 57. Alay ve diğer birliklerin katıldığı taarruzla ilgili İngiliz Subay General Hamilton'ın “Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor.” sözü de o yıllarda Türk askerinin ortaya koyduğu mücadeleyi akıllara kazıdı.