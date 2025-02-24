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Edirne’de bir kişi aracında ölü bulundu haberi
Selahattin Bilgen, ACI World’ün yönetim kurulu üyeliğine seçildi haberi
Sakarya’da göl ve su kanalının yüzeyi buz tuttu haberi
Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Kocaeli Valisi Aktaş’tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret haberi
Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi
Norovirüs vakalarında artış yaşanıyor haberi
Pendik’teki duvarlarından ses gelen bina boşaltıldı haberi
Müteahhitler Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor haberi
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Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ve balkondan eşyalar atarak araçlara zarar verdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden kişinin vücut geliştir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi

Tekirdağ'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ve balkondan eşyalar atarak araçlara zarar verdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden kişinin vücut geliştirme sporunda kullanılan ağırlıklar, saksı ve masa gibi eşyaları balkondan aşağı attığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kişinin attığı eşyalar, olay yerine gelen ekip aracına ve park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

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