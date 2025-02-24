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Tekirdağ’da 5’inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ve balkondan eşyalar atarak araçlara zarar verdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden kişinin vücut geliştir...