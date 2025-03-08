Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi

Tekirdağ'da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli'nde yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler 75 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğunu belirledi.
Ekiplerin çalışması sonucu M.N. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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