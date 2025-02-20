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Pendik’te ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
112 yıllık tarihi org, Jacob Benda yorumuyla tekrar sahneye çıktı haberi
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Tekirdağ’da 840 bin makaron ele geçirildi haberi
Edirne ve Tekirdağ’da 14 düzensiz göçmen yakalandı haberi
Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy’de ziyaretlerde bulundu haberi
Bursa’da madeni yağ dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
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Tekirdağ’da 840 bin makaron ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Süleymanpaşa v...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da 840 bin makaron ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde bir depo ve işletmede yaptıkları aramalarda 840 bin makaron ve 1 ton 229 kilogram tütün ele geçirdi.

4 şüpheli gözaltına alındı.

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