Tekirdağ’da 840 bin makaron ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da 840 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde bir depo ve işletmede yaptıkları aramalarda 840 bin makaron ve 1 ton 229 kilogram tütün ele geçirdi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
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