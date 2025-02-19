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Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi
Balıkesir’de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi
Emlak Konut’tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya haberi
Edirne’de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi
Sakarya’da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor haberi
Ferizli’de “Aile Yılı” etkinliği düzenlendi haberi
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
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Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı.Toplantıda, Tekirda...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi

Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı.

Toplantıda, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül, 2024 yılı faaliyet, çalışma ve istatistikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve İl Sağlık Müdür Vekili Mustafa Dönmez katıldı.

Müdür

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