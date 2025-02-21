Tekirdağ’da asayiş haberi

Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrenbey Mahallesi'nde şüphe üzerine K.Ö'yü durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

– Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Evde uyuşturucu ele geçirildi

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.