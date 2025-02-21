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Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da yangın çıkan ofiste bir kişi ölü bulundu haberi
İstanbul Taksim’de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı haberi
Kocaeli’de uçuruma düşen cipin sürücüsü yaralandı haberi
BBDSO Alman şef Cornelia Von Kerssenbrock’u konuk etti haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Atasözleri farklı disiplinlerden sanat eserlerine dönüştürüldü haberi
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Tekirdağ’da asayiş haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrenbey Mahallesi'nde şüphe üzerine K.Ö'yü durdurdu.Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da asayiş haberi

Malkara ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrenbey Mahallesi'nde şüphe üzerine K.Ö'yü durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

– Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

-Evde uyuşturucu ele geçirildi

Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar ve bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

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