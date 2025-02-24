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Tekirdağ’da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberi
“Mehmetçik üşümesin” diye gelecek kışın berelerini şimdiden örmeye başladılar haberi
Yazar Süheyl Ünver, vefatının 39. yılında Eyüpsultan’da anıldı haberi
Castrol, Türkiye’deki üretim ve satış performansını artırdı haberi
Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi
BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi
Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi haberi
Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
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Tekirdağ’da asayiş haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.O.B'nin kullandığı plakası belirlenemeyen hafif ticari araç Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrild...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da asayiş haberi

Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

O.B'nin kullandığı plakası belirlenemeyen hafif ticari araç Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

– Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Hayrabolu ilçesinde üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lahana Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Ş'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine C.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Ele

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