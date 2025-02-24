Tekirdağ’da asayiş haberi

Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.
O.B'nin kullandığı plakası belirlenemeyen hafif ticari araç Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
– Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lahana Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Ş'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine C.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.