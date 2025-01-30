Tekirdağ’da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Havuzlar Mahallesi'nde bir restoranda, A.Y. ve A.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, A.B'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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