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Pazaryeri’nde orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı haberi
MÜSİAD Bursa Şubesi iftar programında buluştu haberi
Kocaeli’de çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi haberi
Gelibolu’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Edirne Valiliği, Kosova’da iftar programı düzenledi haberi
Çanakkale’de bir ev yandı haberi
Yalova’da ruhsatsız silah operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı haberi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi: haberi
MHP’li Yönter, partisinin Pendik’teki iftar programına katıldı: haberi
Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı haberi
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Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sonrası, baba Ya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonrası, baba Yaşar K. aynı mahallede oturan bir yakınının evine gitti.

Öfkesine hakim olamayan Yılmaz K. ise evden aldığı av tüfeğiyle babasını takip ederek gittiği yakınlarının evin önünde babasına ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçmaya çalışan Yılmaz K. ise Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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