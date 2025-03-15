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Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Hıdırağa Mahallesi'nde oturan Yılmaz K. (19) ile babası Yaşar K. (47) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sonrası, baba Ya...