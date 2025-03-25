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Tekirdağ’da bu yıl 300 bin fidan toprakla buluşacak haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, bu yıl Tekirdağ'da 157 hektar alanda 300 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.Kentte, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.Te...

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Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da bu yıl 300 bin fidan toprakla buluşacak haberi

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, bu yıl Tekirdağ'da 157 hektar alanda 300 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kentte, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte 400 çam ağacı fidanı toprakla buluştu.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında daha yeşil daha yaşanılabilir bir dünya için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Ormanların doğanın insana sunduğu en değerli miraslardan birisi olduğunu ifade eden Yaşar, “İklim değişikliği, kuraklık ve sanayileşmenin etkileri her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Havanın, suyun ve toprağın hayatımızdaki önemi her zamankinden daha fazla.” dedi.

Yaşar, fidan dikmek kadar ormanlarında korunması konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Fidan dikmenin emanete duyulan saygının ve geleceği koruma duygusunun önemli örneği olduğunu belirten Yaşar, “Ormanları korumak ve çoğaltmak artık sadece tercih değil, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Tekirdağ'da 2024 yılında Orman Genel Müdürlüğü olarak 140 hektar alanda 157 bin fidanı toprakta buluşturmuştuk. 2025 yılında da daha ileri giderek 157 hektar alanda 300 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, kurum müdürleri, polis ve jandarma ekipleri ile öğrenciler katıldı.

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