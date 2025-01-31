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Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 98 kişiden 17'si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yapıldı.Son bir haftada düzenlenen oper...