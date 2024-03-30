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Tekirdağ’da Çiftçilere Yerli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün “Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal Malkara’nın Çimendere Mahallesi’nde üreticilerle bir araya geldi.

Öcal, proje ve desteklemeler hakkında çiftçileri bilgilendirdi.

Daha sonra üreticilere Trakya’nın iklim şartlarına uygun, TAGEM tarafından geliştirilmiş yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ
Yerli Ayçiçeği Tohumu

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