Tekirdağ’da Çiftçilere Yerli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün “Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal Malkara’nın Çimendere Mahallesi’nde üreticilerle bir araya geldi.
Öcal, proje ve desteklemeler hakkında çiftçileri bilgilendirdi.
Daha sonra üreticilere Trakya’nın iklim şartlarına uygun, TAGEM tarafından geliştirilmiş yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
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