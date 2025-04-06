Tekirdağ’da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen K.K'yi (56) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu’nda dönüş hareketliliği sürüyor haberi
Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sona erdi haberi