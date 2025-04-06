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Tekirdağ’da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen K.K'yi (56) gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı haberi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen K.K'yi (56) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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