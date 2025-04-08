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Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şileple tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar deni...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi

Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şileple tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine poyrazın 2 gün etkisini sürdüreceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, poyraz nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, havanın normale dönmesiyle balıkçıların avlanmaya devam edeceğini ifade etti.

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