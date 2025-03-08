SON DAKİKA
Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi
Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi
Edirne’de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye edildi haberi
Bilecik’te evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi
Çanakkale’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı haberi
Tekirdağ’da “Kadınlar Birlikte Güçlü” yürüyüşü düzenlendi haberi
Sakarya’da öğretmenler devamsızlığa çözüm için proje hazırladı haberi
Bilecik’te telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli’nde yakalandı haberi
Sakarya’da trafik kazaları KGYS kameralarında haberi
Opel’den Kadınlar Günü’nde “eşitlik ve çeşitlilik” mesajı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi

Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" sona erdi.İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 9 takım mücadele etti.İsmet İnönü Spor Salonu'ndaki final maçında, ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi haberi

Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası” sona erdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 9 takım mücadele etti.

İsmet İnönü Spor Salonu'ndaki final maçında, Yeşil Ay ve Kadının Fendi takımı karşı karşıya geldi.

Turnuvanın şampiyonu Yeşil Ay olurken ikinci Kadının Fendi, üçüncü ise Hakem Kadınlar takımı oldu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bütün kadınların kadınlar gününü kutladı.

Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Soytürk, kazanan takımları tebrik etti.

Konuşmaların ardından, Vali Soytürk, eşi Nurdan Soytürk ile Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı kazanan takımlara madalya ve kupa verdi.

İlgili Haberler

Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi
Yerel
8 Mart 2025, 16:00

Üreten Kadınlar, CarrefourSA’da müşterilerle buluştu haberi

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:44

EY, Girişimci Kadın Liderler Programı ile farkındalık ödülü aldı haberi

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:40

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi

İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:40

İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi

Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:00

Maltepe’de trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi haberi

Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi
Yerel
8 Mart 2025, 13:00

Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi

Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi Kocaeli’de istinat duvarının çökmesi nedeniyle bir bina boşaltıldı haberi Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi Bayrampaşa’da makas atan sürücüye para cezası haberi