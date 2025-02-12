Tekirdağ’da “Geçmişten Geleceğe İzler” sergisi açıldı haberi

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı “Geçmişten Geleceğe İzler” el sanatları sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yöresel kilim dokuma, peşkir dokuma, seramik biçimlendirme ve sini işleme eserleri yer aldı.

Vali Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin çok güzel eserler ortaya çıkarttığını söyledi.

Geleneksel sanatların çok ilgi gördüğünü ifade eden Soytürk, “Karacakılavuz dokuması ile ilgili çok önemli bir iş yapılıyor. Ayrıca halk eğitiminin yapmış olduğu fincan takımları var. Geleneksel sanatlarımız çok itibar görüyor. Hikayesini ve coğrafi işaretli olduğunu anlatınca her gittiğimiz yerde çok kıymetli bulunuyor. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Bu güzel eserlerin ortaya çıkması için emek harcayan herkese tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

Programa, CHP Milletvekili Nurten Yontar, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Açılışın ardından, Vali Soytürk ve katılımcılar tek tek stantları gezerek eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Sergi bir hafta boyunca ziyarete açık olacak.