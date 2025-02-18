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Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi
İstanbul’da polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu atan 3 kişi tutuklandı haberi
Özbekistan sağlık heyetinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’e ziyaret haberi
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi haberi
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Tekirdağ’da girişimci kadınlara e-ticaretle pazarlama eğitimi verildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Shopsa işbirliğinde, ka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da girişimci kadınlara e-ticaretle pazarlama eğitimi verildi haberi

Tekirdağ'da kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.

Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Shopsa işbirliğinde, kadınların ürünlerini e-ticaret yoluyla daha kolay pazarlamaları amacıyla eğitim düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın sanayi ve tarım alanında üretim yapan önemli şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Tekirdağ'ın buğday ve ayçiçeği üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını belirten Soytürk, sanayi üretiminde 5. sırada olan kentin ihracatının geçen yıl 13,2 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Kentin 13 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu ifade eden Soytürk, “Bunların başında Karacakılavuz dokuması geliyor. Geri kalanı tarımsal ürünler ya da bunların oluşturduğu gastronomi ürünleri. Bizim kadın kooperatifleri olarak ürettiklerimiz aslında coğrafi işaretli ürünlerimizin etrafında dolaşıyor. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kadınlara destek olmak için projeler ürettiklerini belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kadın girişimcilere yönelik düzenlenen eğitimleri önemsediklerini anlattı.

Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan da Kovid-19 salgınıyla e-ticaretin öneminin daha fazla anlaşıldığını dile getirdi.

Kadın üreticilerin ürünlerinin satışına katkı vermek için çaba gösterdiklerini ifade eden Çetindoğan, “Pandemide maalesef insanlık olarak ağır bedeller ödedik. Ancak özellikle e-ticarette büyük bir atılım oldu. Hepimiz birçok ihtiyacımızı e-ticaret ile karşılamaya başladık. Son iki senede ne iyi diyecek olursak, sanırım e-ticaret sitelerinin başarısıdır.” dedi.

Konuşmaların ardından Soytürk, Yüceer ve Şahin Çetindoğan'a yöresel ürünler hediye etti.

Soytürk ve beraberindekiler daha sonra kooperatiflerin stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

E-Ticaret
Kadın
Ürünler

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