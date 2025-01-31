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Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi
Edirne’de sis etkili oldu haberi
Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan çocuk öldü haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmenin ilk analiz raporu açıklandı haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı haberi
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Akdaş Edirne’de sahne aldı haberi
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti haberi
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Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, "İçimizi Isıtan Türküler" konseri verdi.Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonu'nda şef Saffet Acat yönetiminde verilen konserde Türkiye'nin her yöresinden türküler seslen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu, “İçimizi Isıtan Türküler” konseri verdi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonu'nda şef Saffet Acat yönetiminde verilen konserde Türkiye'nin her yöresinden türküler seslendirildi. Konsere katılanlar zaman zaman türkülere eşlik etti.

Konsere, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Türk

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