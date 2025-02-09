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Bilecik’te sigaranın zararları “olay yeri maket” ile canlandırıldı haberi
Bilecik’te kızak festivali yapıldı haberi
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Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri T.A'nın ikametind...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiğini tespit ettikleri T.A'nın ikametinde arama yaptı.

Aramada, 500 gram esrar, 15 Hint keneviri, iklimlendirme çadırı, vantilatör, termometre, 2 fan, 3 litre bitki besleyici sıvı, LED aydınlatma sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği anlaşılan ev sahibi T.A. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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