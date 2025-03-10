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TAV’ın dört havalimanına hizmet kalitesi ödülü haberi
Ramazanda sağlıklı beslenme için kuru yemiş tüketilmesi tavsiyesi haberi
Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi
Balıkesir’de çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
Bursa’da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale’de tüfekle çıktığı balkondan sokaktaki kişiyi vuran zanlı, polis tarafından etkisiz hale getirildi haberi
Maltepe’de park yeri tartışmasında silahlı tehditte bulunan şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı haberi
Sakarya’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de devrilen tırın sürücüsü yaralandı haberi
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Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.T.Y. idaresindeki 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü Havaalanı Kavşağı'nda, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.

T.Y. idaresindeki 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü Havaalanı Kavşağı'nda, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 7 işçi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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