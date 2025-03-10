TAV’ın dört havalimanına hizmet kalitesi ödülü haberi

Ramazanda sağlıklı beslenme için kuru yemiş tüketilmesi tavsiyesi haberi

Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi

Bursa’da iki mahallenin gençleri tarafından düzenlenen iftara yaklaşık 2 bin kişi katıldı haberi