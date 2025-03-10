Tekirdağ’da işçi servisi ile tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı haberi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı.
T.Y. idaresindeki 34 LAR 979 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü Havaalanı Kavşağı'nda, T.E. yönetimindeki 06 AU 4914 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada minibüste bulunan 7 işçi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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