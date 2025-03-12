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Koçtaş Ankamall mağazasını yeniledi haberi
Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda yangın çıktı haberi
MDTistanbul, yenilenmiş içeriğiyle “Dans Adrenalin”i sahneledi haberi
Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçirildi haberi
Balıkesir’de yöresel ürünler köylü pazarı kuruluyor haberi
Balıkesir’de kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri Çimenlik Kalesi’ndeki törenle başladı haberi
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Tekirdağ’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi haberi

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, il genelinde okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaya, İstiklal Marşı'nın Kabulü süreciyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro gösterisi sundu.

Protokol üyeleri programın ardından, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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