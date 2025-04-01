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Tekirdağ’da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle bir araya geld...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti haberi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.

Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Mehmetçik, yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Jandarma personeli, bir süre sohbet edip hayır dualarını aldıkları şehit ve gazi ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

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