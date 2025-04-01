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Tekirdağ’da jandarma ekipleri şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ve gazi ailelerinin bayramını kutladı.Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluk bölgelerinde ikamet eden şehit ve gazi aileleriyle bir araya geld...