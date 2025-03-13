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“Romeo ve Juliet” bale gösterisi, 15 Mart’ta AKM’de sanatseverlerle buluşacak haberi
Depremden etkilenen kızı için başladığı kukla sanatıyla yıllardır çocukları eğlendiriyor haberi
“Seçim kazandıran Türk” lakaplı parfüm üreticisi 30 ülkeye ihracat yapıyor haberi
Tesadüfen fark ettiği hastalığını oğlundan yapılan böbrek nakliyle yendi haberi
Tek böbrekle doğan 13 yaşındaki Faik, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk’e ziyaret haberi
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Tekirdağ’da kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'nde sanayi sitesinde faaliyet gösteren kalıp işleme atölyesinde henüz belirlenemey...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kalıp işleme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Veliköy Mahallesi'nde sanayi sitesinde faaliyet gösteren kalıp işleme atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sonucu atölyede hasar oluştu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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