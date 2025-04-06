HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor haberi

Tekirdağ’da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunu kullanan sürücülere renkli bir rota sunuyor.Tekirdağ-İstanbul ve Tekirdağ-Çanakkale kara yolu arasındaki tarlalarda ekili kanolalar çiçek açtı.Gü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kanola tarlaları sürücülere renkli bir rota sunuyor haberi

Tekirdağ'da kanolaların çiçek açmasıyla renklenen tarlalar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunu kullanan sürücülere renkli bir rota sunuyor.

Tekirdağ-İstanbul ve Tekirdağ-Çanakkale kara yolu arasındaki tarlalarda ekili kanolalar çiçek açtı.

Gün boyunca yoldan geçenler, kanola tarlalarının oluşturduğu güzelliğin tadını çıkarırken, bazı sürücüler de durup tarlaları fotoğraflıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu, AA muhabirine kanola tarlalarının yolculuk yapanlara renkli manzara sunduğunu söyledi.

Üzmezoğlu, Tekirdağ'da kanolaların çiçeklenmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başladığını aktararak, “Tekirdağ her mevsim başka güzelliklere bürünüyor. Bu dönemde sarıya boyanan tarlalar hem vatandaşların hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini geçiyor. Özellikle Tekirdağ'dan geçen sürücüler ve yolculara sarı renkli tarlalar güzellikler sunuyor. Doğal stüdyo gibi olan tarlalar herkesin dikkatini çekiyor.” diye konuştu.

Sürücü Seyit Kaya da sarı renkli tarlaların güzellikleri arasında yolculuk yaptığını, tarlaların insanlara huzur verdiğini belirtti.

İlgili Haberler

Erken teşhisle kanseri yenen kadın hayata ikinci kez “merhaba” dedi haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 11:24

Erken teşhisle kanseri yenen kadın hayata ikinci kez “merhaba” dedi haberi

Lapseki Avcılık ve İhtisas Kulübü’nün yeni başkanı Kaan Yeşilbaş oldu haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 10:04

Lapseki Avcılık ve İhtisas Kulübü’nün yeni başkanı Kaan Yeşilbaş oldu haberi

Ümraniye’de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 09:34

Ümraniye’de İETT otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi haberi

Sultangazi’de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 05:50

Sultangazi’de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi

Uludağ’ın eteklerindeki baraka yandı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 04:54

Uludağ’ın eteklerindeki baraka yandı haberi

Bursa’da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı haberi
Yerel
6 Nisan 2025, 04:24

Bursa’da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı haberi

Kocaeli’de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı haberi Kocaeli’de otomobille minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı haberi Edirne’de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu haberi Edirne’de lise öğrencisi kız okul bahçesinde bıçakla öldürülmüş halde bulundu haberi