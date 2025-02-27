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Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi
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Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Süleymanpaşa kent konseyi üyeleri, Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesinin nakli sırasında oluşan tozun çevreye zarar verdiğini iddia ederek liman önünde eylem yaptı.Kent Konseyi üyeleri, liman önünde bir araya gelerek bir...

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Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da kent konseyi üyeleri çevreyi kirlettiğini öne sürdükleri liman önünde eylem yaptı haberi

Tekirdağ ve Süleymanpaşa kent konseyi üyeleri, Ceyport Limanı'nda çimento hammaddesinin nakli sırasında oluşan tozun çevreye zarar verdiğini iddia ederek liman önünde eylem yaptı.

Kent Konseyi üyeleri, liman önünde bir araya gelerek bir süre slogan attı.

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.

Herkesin çevreyi ve doğayı korumasının önemli olduğunu belirten Başol, “Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gerçek ve tüzel kişiler ile vatandaşların görevidir. İşletmeler ve vatandaşlar alınması gereken tedbirlere ve esaslara uymak zorundadır. Çevrenin ve canlıların korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Ceyport işletmesi, işlemleri sırasında gerekli önlemleri almamaktadır. Yanlışlarında devam ederlerse gerekli hukuki süreçleri başlatacağız.” dedi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Bedia İlerler de limanda çimento boşaltım işlemleri sırasında oluşan tozun 4 mahallede insanları olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Limandan gelen tozun çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini iddia eden İlerler, yaptıkları şikayet üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin limanda inceleme yaparak cezai işlem uyguladığını, işletmedeki çevreyi kirleten bu işlemlere son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre
Liman

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