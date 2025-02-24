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Yazar Süheyl Ünver, vefatının 39. yılında Eyüpsultan’da anıldı haberi
Castrol, Türkiye’deki üretim ve satış performansını artırdı haberi
Edirne’de sınır kapısında LPG tanklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi haberi
BGN Grup CEO’su Bayegan’a, Oil & Gas Middle East Awards 2025’ten ödül haberi
Trakya’da soğuk hava etkili oluyor haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi haberi
Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi
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Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen topla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı haberi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda üreticiler, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgilendirildi.

Toplantıda, proje ile ilgili başvuru şartları ve uygulama esaslarını anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da toplantıya katılarak üreticilerin sorularını yanıtladı.

Ardından TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürlüğü çalışanları bitkisel ürün ve hayvan sigortası konularında üreticilere bilgi verdi.

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