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Tekirdağ’da leylekler 10 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Karahisarlı Camisi 10 yıldır leyleklere yuva oluyor.Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan cami, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.Mahalleye gelen leylekler, caminin kubb...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da leylekler 10 yıldır aynı cami kubbesine yuva yapıyor haberi

Tekirdağ'da Karahisarlı Camisi 10 yıldır leyleklere yuva oluyor.

Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi'nde bulunan cami, her yıl ilkbahar aylarında leylek misafirlerini ağırlamaya başlıyor.

Mahalleye gelen leylekler, caminin kubbesine ağaç dallarından yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Leyleklerin yuvaya gelişini mahalle sakinleri sevinçle karşıladı.

İmdat Kırmızıgül, AA muhabirine, leyleklerin 10 yıldır mahalleye gelerek, yuva yaptığını söyledi.

Leyleklerin gelişini heyecanla beklediklerini ifade eden Kırmızıgül, “Her sene leylekler cami kubbesine geliyor. Onların gelişiyle biz de seviniyoruz. Burada herkes onları bekliyor. Mahallede başka yerlere de yuva yaptık ama oraya gitmediler. Bir hafta önce birisi bir hafta sonra da diğeri geldi. Kahvehanecimiz her gün minareye bakarak, onların gelişini takip etti.” dedi.

Kırmızıgül, leyleklerin yuvada kuluçkaya yatıp yavrularını büyüttükten sonra sonbahar aylarında bölgeden ayrılana kadar onları heyecanla takip edeceklerini dile getirdi.

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