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Tekirdağ’da Modifiye Araçlar Sergilendi

Tekirdağ'da modifiye araçların sergilendiği etkinliğe yüksek katılım gerçekleşti.

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Tekirdağ’da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Sahil dolgu alanında, Tekirdağ Motor Sporları Derneğince düzenlenen, “14. Modiyefiye Araç Fuarı” etkinliğine 650’yi aşkın modifiyeli araç ve sahipleri katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesinin desteklediği etkinlikte, “desibel” ve “güzellik” yarışması da yapıldı.

Gün boyu devam eden yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verilecek.

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Tekirdağ'da modifiye araçların sergilendiği etkinliğe yüksek katılım gerçekleşti.

Çocuklarıyla alana gelen aileler de araçlarla fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok ilden modifiye araç meraklısının bir araya geldiğini söyledi.

Katılımın oldukça yoğun olduğunu aktaran Yavaş, organizasyona olan ilginin her sene arttığını ifade etti.

Yavaş, “Bu sene farklı oldu. Araç katılımı çok yüksek. Türkiye’nin 35 ilinden araç katılımı oldu. 650 araç ile rekor kırıldı. Normalde 450 araç oluyordu. Bu yıl 650 araç aldık.” dedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Tekirdağ

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