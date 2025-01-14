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Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı
Tapu süreçlerinde Edirne’de başlayan yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor
İstanbul’da düzenlenen “Narkopan-7” operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı
Tekirdağ’da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Kartepe’ye kar yağdı
Çanakkale’de yangından etkilenen bölge sakinlerine zeytin fidanı dağıtıldı
Tekirdağ’dan kısa kısa
AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek
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Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Tekirdağ’da narkotik uygulamalarında 9 kuşkulu tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da son bir haftada gerçekleşen narkotik uygulamalarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 662 uyuşturucu hap, 308 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram esrar, ev tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin 820 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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