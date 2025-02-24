Tekirdağ’da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi haberi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca “Terörsüz Türkiye” konferansı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda NKÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gökmen Kantar açılış konuşması yaptı.

Kantar, terörün toplumsal yapıya ve güvenliğe etkilerinden bahsetti.

Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Aykut Balcı, terörün toplumsal, siyasal ve ekonomik etkilerine değinerek, terörle mücadelede bilinçlenmenin ve birlik olmanın önemine değindi.

Program sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.