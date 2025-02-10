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Tekirdağ’da park halindeki tır yandı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Marmaracık Mahallesi'nde park halindeki 34 DYT 388 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itf...