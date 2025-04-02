HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tekirdağ’da Rakoczi Müzesi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

Tekirdağ’da Rakoczi Müzesi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da Rakoczi Müzesi’nde bayram tatili hareketliliği haberi

Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turistler, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Rakoczi Müzesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Başta İstanbul olmak üzere yakın illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi, kent merkezindeki müzeleri gezdi.

Bayram tatilini Tekirdağ'da geçiren vatandaşlar, Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı evden dönüştürülen Rakoczi Müzesi'ni gezerek Müze Müdürü Ali Kabul'den bilgi aldı.

Kabul, AA muhabirine, bayram tatili nedeniyle müzede hareketlilik yaşandığını söyledi.

Kente gelen tatilcilerin müzeye muhakkak uğradığını belirten Kabul, “Bayram tatiliyle kente gelen ziyaretçiler arttı. Hem yerli turistleri hem de Macar tatilcileri ilimizde ağırlıyoruz. Edirne'den, İzmir'den ve yakın illerden gelen misafirler var. Macaristan'dan gelen grup oldu. Grup halinde gelenler daha çok oluyor. Bizlerde ziyaretçilere bilgi verip onları en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz.” dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen Mehmet Gören de Tekirdağ'daki müzeleri herkesin gelip görmesi gerektiğini kaydetti.

Rakoczi Müzesi'ne ilk defa geldiğini aktaran Gören, müze ziyaretlerinin kendileri için bilgilendirici olduğunu dile getirdi.

İlgili Haberler

Sakarya İHH’dan Lübnan’a insanı yardım ulaştırıldı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 12:14

Sakarya İHH’dan Lübnan’a insanı yardım ulaştırıldı haberi

Bağcılar’da kimlik kontrolü sırasında bekçinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 11:54

Bağcılar’da kimlik kontrolü sırasında bekçinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı haberi

Wushuda hedef 2025’te madalya rekorunu tazelemek haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 11:44

Wushuda hedef 2025’te madalya rekorunu tazelemek haberi

Beyoğlu’nda küçük yaştaki sürücünün araçla çarptığı kişi hayatını kaybetti haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 11:14

Beyoğlu’nda küçük yaştaki sürücünün araçla çarptığı kişi hayatını kaybetti haberi

Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 11:14

Kırklareli’nden kısa kısa haberi

Bursa’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında haberi
Yerel
2 Nisan 2025, 11:14

Bursa’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Otizmde erken tanı ve doğru müdahale kritik önem taşıyor haberi Otizmde erken tanı ve doğru müdahale kritik önem taşıyor haberi Balıkesir’de kamyonetin yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı haberi Balıkesir’de kamyonetin yoldan çıktığı kazada 2 kişi yaralandı haberi