Tekirdağ’da ramazan fener alayıyla karşılandı haberi

Tekirdağ'da ramazan ayının gelişi nedeniyle fener alayı düzenlendi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Burada ellerindeki fenerlerle maniler söyleyip, tekbir getiren vatandaşlar, Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

Genç İHH Tekirdağ Temsilcisi Yusuf Uygun, burada yaptığı konuşmada, ramazanın rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Uygun, “Ramazan, Müslümanlar için büyük bir manevi yenilenme ve toplumsal dayanışma dönemidir. Ramazan, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma, hoşgörü, sabır ve ibadetlerle dolu maneviyatın yoğun olarak yaşandığı rahmet ayıdır. Bizler bu ayda sadece yeme içmeden uzak kalmayıp kötü düşünce ve davranışlardan da arınmanın gayretinde olacağız.” dedi.

Uygun, fener alayını bundan sonra her yıl düzenleyeceklerini dile getirdi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfı olarak ramazanda yardımlara devam edeceklerini belirten Uygun, “Tekirdağ İHH olarak sizin desteklerinizle Uganda'da 10 bin kişinin faydalanacağı bağışlar yapıyoruz. Bangladeş'te 30 yetime iftar ve sahur yemekleri ikram ediyoruz. İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin her daim yanında oluyoruz. İlimizde 200 yetim yavrumuza bayramlık giydiriyor, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapabilmeleri için ramazan kumanya kartı dağıtıyoruz.” diye konuştu.

Fener alayına katılanlar daha sonra teravih namazını kılmak için camiye gitti.