Tekirdağ’da şehitler için anma programı düzenlendi haberi

Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Şehitlikte düzenlenen törende şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Turanlı, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın kabrine karanfil bırakarak, İstanbul'da şehit olan Alkan ile o gece birlikte görev yaptıklarını ifade etti.

Daha sonra Orta Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Müftülük görevlilerince ilahilerin de seslendirildiği programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri, emniyet personeli, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.