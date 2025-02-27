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Tekirdağ’da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafes...