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Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
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Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
Tekirdağ’da 2 ayda 229 düzensiz göçmen yakalandı haberi
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Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Yeşilay Haftası kapsamında sürücüler bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgilendirildi.Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğünce hafta kapsamında etkinlik düzenlendi.Etkinlik kapsamın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi

Tekirdağ'da Yeşilay Haftası kapsamında sürücüler bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgilendirildi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi ve İl Emniyet Müdürlüğünce hafta kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında TOKİ uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle ilgili bilgi verildi.

Sürücülere, broşür ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere, hafta kapsamında etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Birbirinden değerli birçok projeyle vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Soykırlı, “Yaklaşık 105 yıldan beri tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı mücadele veriyoruz. Şu anda da genel başkanımız mihmandarlığında bu çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda polis uygulama noktasında polisimizin de desteğiyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burada yoldan geçen araçlar uygulama noktasında polislerimiz tarafından durduruyor. Sürücüler yönetim kurulu üyelerimiz tarafından bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri hakkında bilgilendiriliyor.” dedi.

Soykırlı, bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşamın ve sporun önemli olduğunu aktararak, ulaşabildikleri herkese bağımlılıkla mücadelenin önemini anlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam edeceklerini belirten Soykırlı, “Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde alkol, kumar, teknoloji, tütün, madde bağımlılığından kurtulmak isteyen herkese en iyi şekilde yardımcı oluyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen herkesi merkezlerimize bekliyoruz.” diye konuştu.

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