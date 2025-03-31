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Tekirdağ’da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da üst aramasında 184 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Orta Cami Mahallesi'nde E.U'yu durdurdu.Üst aramasında tarihi eser ni...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tekirdağ’da tarihi eser niteliğinde 184 sikke ele geçirildi haberi

Tekirdağ'da üst aramasında 184 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine Orta Cami Mahallesi'nde E.U'yu durdurdu.

Üst aramasında tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 184 sikke ve 11 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun inceleme sonrası belirlenebileceği belirtildi.

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